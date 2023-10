Diocesi: Faenza-Modigliana, sabato 28 ottobre “Pedalata del dialogo” per scoprire e incontrare le comunità religiose della città

Sabato 28 ottobre, a Faenza si terrà la Pedalata del dialogo, un pomeriggio in bicicletta per scoprire e incontrare alcune delle comunità religiose presenti in città. Ne dà notizia la Caritas diocesana di Faenza-Modigliana. Il ritrovo sarà alle 15.00 nei pressi del Tempietto della Memoria, nel Lungofiume Amalia Fleischer. Alle 15.30 si giungerà alla Chiesa cattolica di San Francesco. Alle 16.15 si proseguirà con la Chiesa Moldava, in corso Mazzini, 150. A seguire, alle ore 17, la Chiesa Apostolica Evangelica, in via Piero della Francesca, 49. Infine, alle 17.30 il Centro di Cultura Islamica, in via Galvani, 84/3. Ai partecipanti si raccomanda il rispetto delle norme del codice della strada. L’evento rientra nel programma delle iniziative previste nell’ambito della 22^ Giornata ecumenica del dialogo cristiano islamico e della 13^ Giornata dialogo interreligioso che hanno per titolo: “Custodire il creato costruendo la Pace”.