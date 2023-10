Giornata preghiera pace: Arcivescovo di Canterbury, anglicani uniti ai cristiani di tutto il mondo e a Papa Francesco per “chiedere pace e la fine della guerra e della violenza”

“Oggi, mentre i cristiani di tutto il mondo pregano per la pace e la fine della guerra e della violenza, unitevi a me in questa preghiera per la Terra Santa”. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale degli anglicani di tutto il mondo, si unisce alla Giornata di preghiera per la pace fortemente voluta da Papa Francesco, “poiché ogni giorno porta nuove notizie di terribili violenze in Terra Santa”, scrive l’arcivescovo su X, “Battiamo alle porte del cielo e preghiamo per la pace nel nostro tempo, la pace nel nostro mondo”. L’arcivescovo di Canterbury, ha da poco concluso una visita pastorale a Gerusalemme, dove ha incontrato l’Arcivescovo anglicano, Hosam Naoum, e altri Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme. La visita ha avuto luogo a pochi giorni da un’esplosione che ha danneggiato l’ospedale arabo al-Ahli di Gaza di proprietà della diocesi episcopale di Gerusalemme. Durante la sua visita, l’Arcivescovo ha incontrato il Patriarca di Gerusalemme, Sua Beatitudine Theophilos III; il Patriarca latino, cardinale Pierbattista Pizzaballa; e il vescovo palestinese della Chiesa episcopale luterana di Giordania e Terra Santa, mons. Sani Azar. L’arcivescovo propone per questa speciale giornata, un testo di preghiera: “Dio di compassione e giustizia, ti imploriamo oggi per tutti coloro che soffrono della Terra Santa. Per i tuoi preziosi figli di Israele e Palestina, traumatizzati e nella paura di perdere le proprie vite, per coloro che hanno visto immagini che non dimenticheranno mai, per coloro che con angoscia stanno aspettando notizie, disperandosi per ogni giorno che passa. Ti imploriamo per i feriti e per coloro che disperatamente stanno cercando assistenza medica laddove non c’è più nessuno. Signore, abbi pietà. Per il personale medico e di emergenza, che stanno rischiando la loro vita per salvare quella degli altri….per coloro che non riescono a vedere nulla se non rabbia e violenza…converti i loro cuori verso la benevolenza verso gli altri esseri umani”.