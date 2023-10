Diocesi: Ragusa, le iniziative per i 10 anni del Centro di Aiuto alla Vita

Il Centro di Aiuto alla Vita di Ragusa celebra i suoi dieci anni di attività con l’iniziativa denominata “Dalla vita nasce la speranza, 10 anni al tuo fianco”. Fondato sotto la spinta di don Salvatore Tumino, da dieci e più anni è impegnato sulle frontiere della promozione e della difesa del diritto alla vita dal concepimento alla fine naturale.

Due gli appuntamenti che scandiranno la celebrazione del decennale. Sabato 28, alle 18.30, al cine teatro Don Bosco di Ragusa sarà proiettato il film “Unplanned, la vera storia di Abby Jonhson”. Racconta la storia di una donna che che da direttrice di una clinica abortista diventa fervente attivista pro life. Domenica 29, alle 19, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa celebrerà una santa messa durante la quale si pregherà in particolare per le mamme in attesa e per i bambini che portano in grembo. Sono stati invitati a partecipare gli 84 bambini (qualcuno già adolescente) strappati con soddisfazione loro e delle loro famiglie all’aborto (altre sette gravidanze che dovevano interrompersi sono attualmente in corso). “Prima di giudicare se siano pochi o molti – riflettono dal Centro di Aiuto alla Vita – consideriamo quale tesoro di relazioni hanno apportato e apporteranno alla nostra società queste 84 persone uniche ed irripetibili: diventeranno insegnanti, professionisti, santi o scienziati o “solo” buoni padri di famiglia, un piccolo popolo che avrebbe potuto non esistere mai. E se questo ha potuto fare uno sparuto gruppetto di persone con pochissimi mezzi, armati solo della loro fede, del loro amore alla verità, alla vita quanto più potrebbe fare l’intera società?”.