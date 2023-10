Diocesi: Acqui, domenica mons. Testore a Sassello per la festa liturgica di Chiara Luce Badano

Sassello si prepara a celebrare la festa liturgica della beata Chiara Luce Badano che ricorre il 29 ottobre. Domenica, alle 12, al camposanto, presso la cappella della famiglia Badano è in programma un minuto di raccoglimento per chiedere la pace in tutto il mondo. Nel pomeriggio, poi, nella parrocchia Santissima Trinità, il vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore, presiederà alle 15 la celebrazione eucaristiche. Al termine, nel teatro a fianco della chiesa, si terrà la consegna del “Premio Art Chiara Luce Badano 2023” (categorie Ragazzi e Giovani) e del “Premio Solidarity Chiara Luce Badano 2022/23” rivolto ad organizzazioni e gruppi composti in maggioranza da giovani, per progetti che promuovono e sostengono la cultura e la pratica della solidarietà in ambito sociale, sanitario, ambientale. Seguirà la proiezione del nuovo video “Una storia di luce” prodotto dalla Fondazione Chiara Badano per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su www.chiarabadano.org.