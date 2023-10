Facendo seguito all’appello di Papa Francesco, che ha promosso per il 27 ottobre una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo, la parrocchia di San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro a Savona, ospiterà nella serata di lunedì 30 un incontro ecumenico. L’appuntamento, che prenderà il via alle 20.45, si svolgerà alla presenza del vescovo Calogero Marino.