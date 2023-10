Lasciti solidali: Fondazione Auxilium, al via la campagna “Oggi progetto il mio domani”

“Ci troviamo oggi in un periodo storico molto complesso: cresce il numero delle persone a rischio povertà – oggi una persona su 4 – e si diffonde una fragilità sempre più multifattoriale, economica, sociale, culturale, educativa. Per continuare ad accompagnare queste persone servono risorse”. Lo scrivono i responsabili della Fondazione Auxilium di Genova nella campagna di lancio dei “Lasciti Solidali” che da oggi è possibile disporre a favore di della fondazione genovese. “Il Lascito Solidale – scrivono – è uno strumento efficace a disposizione di quanti credono nell’opera di Auxilium da sempre in prima linea per dare risposte ai bisogni primari e per aprire nuovi orizzonti nella vita di chi vive la grave marginalità”. Si tratta di “un nuovo strumento in cui crediamo molto e che riteniamo necessario per continuare a sostenere le persone che cercano in Auxilium servizi e, più profondamente, una nuova possibilità di vita, un nuovo orizzonte, un altro domani”. I responsabili della Fondazione ricordano che “non sappiamo quale futuro ci attende, ma oggi più che mai lo si vede difficile ed incerto sia dal punto di vista economico ma soprattutto sociale e relazionale. Fare un dono nel testamento è pensare a quale futuro ci piacerebbe, a come si vorrebbe questo mondo, a quali opere dare linfa e sostegno”. In quest’ottica, la campagna intitolata “Oggi progetto il mio domani” intende sensibilizzare le persone perché “fare un lascito solidale a favore della Fondazione Auxilium è progettare il domani” ossia “lasciare un segno dei valori, è farsi un dono speciale che va oltre il semplice sostegno ad un ente o a una causa, va oltre all’oggi: guarda al domani e getta le basi per la costruzione di una città-comunità più giusta e includente, una società che non lascia indietro chi è ai margini ma che si rigenera a partire dagli ultimi”.