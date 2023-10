Giovedì 2 novembre la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Nel pomeriggio, alle ore 15, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla presiederà l’Eucaristia nella cappella del Cimitero Maggiore di Padova, cui seguirà la benedizione delle tombe. Si pregherà per i defunti e per i presbiteri defunti che lì riposano. A seguire – informa sempre la diocesi – mercoledì 8 novembre, alle ore 18.30, in basilica Cattedrale, il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica per i vescovi defunti.