Diocesi: Molfetta, domani si presenta il libro “Matti per Dio, missione affare di cuore” di don Paolo Malerba

A conclusione del mese missionario 2023 “Cuori ardenti e piedi in cammino”, il Centro missionario diocesano di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi invita tutti a vivere un momento di ispirazione e riflessione. Sabato 28 ottobre, alle ore 19.45, presso la parrocchia Sant’Achille in Molfetta sarà presentato il libro “Matti per Dio, missione affare di cuore” di don Paolo Malerba. “È un appuntamento destinato a toccare il cuore e a stimolare la mente, che offrirà l’opportunità di meditare sul significato profondo della missione e sul suo impatto sulla vita individuale e collettiva”, spiega il Centro missionario diocesano. Dialogherà con l’autore Susanna M. de Candia, vicedirettrice di Luce e Vita. “Attraverso le pagine di questo testo, don Paolo – già fidei donum in Kenya – con la sua testimonianza vibrante condividerà esperienze che gettano luce sul profondo significato della missione”, prosegue il Centro missionario diocesano.

Durante la serata interverrà Luigi Sparapano, direttore responsabile del settimanale Luce e Vita, per condividere la sua testimonianza sull’azione missionaria in Terra Santa a seguito del viaggio-reportage organizzato dalla Fisc dal 10 al 15 settembre scorso.