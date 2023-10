Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, domani la Festa per i fanciulli della Prima Comunione con il vescovo

(Foto: diocesi di Nocera Inferiore-Sarno)

Festa diocesana per i fanciulli della Prima Comunione, nella Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno. L’appuntamento è per domani, sabato 28 ottobre, a Scafati. L’incontro con il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, inizierà alle ore 16 e si terrà presso il santuario di Maria Santissima dei Bagni.

Per l’occasione è stato scelto un passo della Prima lettera di san Paolo ai Corinzi: “Non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità”.

“Essere pasta nuova” è l’invito ai fanciulli della Prima Comunione. Bambini che, come nuovi vasi di creta, accolgono l’Eucaristia e si impegnano a vivere la “festa” nel quotidiano, con “sincerità e verità”.

Nell’invito ai fanciulli che hanno ricevuto quest’anno la Prima Comunione, il vescovo spiega: “Il pane, il lievito e gli altri elementi saranno i protagonisti del nostro incontro con Gesù per rigustare la bellezza del giorno della Prima Comunione e per essere invitati a riviverlo ogni domenica”.

Il programma prevede l’accoglienza presso la Fonte miracolosa, a poche centinaia di metri dal santuario. Qui è previsto un momento di presentazione e prima riflessione. Seguirà il pellegrinaggio verso la chiesa della Madonna dei Bagni dove ci sarà un momento di dialogo con mons. Giudice. Il pomeriggio di festa dei fanciulli della Prima Comunione si concluderà con un momento di fraternità.

L’incontro di domani sarà l’occasione per rivivere il giorno della Prima Comunione non solo tra bambini, ma anche insieme alle famiglie, i catechisti ed i sacerdoti che hanno accompagnato questo percorso.

In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà interamente all’interno del santuario di Maria Santissima dei Bagni.