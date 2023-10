Diocesi: Caritas Cagliari, sabato laboratorio “Camminare insieme, progetti per una rigenerazione possibile: il Progetto Gerrei 5 anni dopo”

“Camminare insieme, progetti per una rigenerazione possibile: il Progetto Gerrei 5 anni dopo”. Questo il titolo del laboratorio che si svolgerà sabato 28 ottobre alle 10.30 presso il Centro DoSA (Documentazione e studi Acqua) a Ballao, nell’ambito della “Festa del Flumendosa”.

L’iniziativa sarà l’occasione per fare un bilancio sul Progetto Gerrei portato avanti dalla diocesi di Cagliari, attraverso l’Impresa sociale Lavoro insieme e la Caritas diocesana, a sostegno delle comunità locali e dei loro prodotti, e per condividere e delineare nuove strategie e azioni finalizzate a promuovere la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile di questi territori.

“Questa esperienza – sottolinea l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi – costituisce un modello virtuoso di collaborazione tra enti e persone per il bene degli uomini e lo sviluppo delle comunità. La Chiesa vuole promuovere e sostenere ogni cooperazione di questa natura e finalità”.

L’introduzione dei lavori sarà affidata all’arcivescovo Baturi con la relazione “Per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise (Dall’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco)”; seguiranno gli interventi dei fondatori del progetto “Terre ritrovate” (attivato nell’ambito del più ampio Progetto Gerrei) su “Co-progettazione e sviluppo del Progetto Gerrei”; quello dei rappresentanti del Gal Sgt (Sarrabus Gerrei Trexenta) su “Mappatura delle iniziative, situazione attuale e potenzialità”; quello della Cooperativa Agorà Sardegna su “Gestione culturale del territorio e interazioni”; ancora proposte e riflessioni dei produttori di “Terre ritrovate” e un momento di confronto.

A seguire, la presentazione del bando “Concorso di idee e progetti 2023” a cura dei partner finanziatori.