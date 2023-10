Regno Unito: Chiesa d’Inghilterra, 30 milioni di sterline per abbattere le emissioni di Co2 in 600 edifici di culto

Migliaia di chiese, cattedrali, scuole e abitazioni di sacerdoti anglicane, in Inghilterra, riceveranno 30 milioni di sterline, quasi 35 milioni di euro, come parte del piano più generale della Chiesa d’Inghilterra di raggiungere zero emissioni di Co2 e gas serra entro il 2030. Questo obiettivo è stato lanciato al Sinodo generale, l’organo che guida la Chiesa di Inghilterra, del febbraio 2020. “Questo nostro piano è al centro della risposta anglicana alla crisi climatica, per cercare di proteggere la creazione di Dio”, ha dichiarato Graham Usher, vescovo di Norwich e portavoce della Chiesa anglicana in materia di ambiente. “Il cambiamento climatico sta colpendo i più poveri in tutto il mondo in modo molto duro. Vediamo già i suoi effetti devastanti e dobbiamo agire subito. La Chiesa è chiamata ad essere un popolo di speranza” e “a una vita in armonia con il resto del mondo”. I 30 milioni di sterline consentiranno a 600 chiese di fare un esame completo delle varie fonti di energia usate e avviare progetti per proteggere l’ambiente. Una parte dei fondi verranno destinati anche a installare sistemi di riscaldamento alternativi e sistemi di illuminazione a led e all’avvio di nuove tecnologie a emissioni zero. Alcune chiese anglicane hanno già raggiunto l’obiettivo emissioni zero. Tra le iniziative più curiose la decisione della parrocchia di Marown, nel sud d’Inghilterra, di usare cuscini che vengono riscaldati con l’energia elettrica.