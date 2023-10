Attacco a Israele: diocesi Albenga-Imperia, domani messa e adorazione eucaristica con mons. Borghetti per la Giornata nazionale di preghiera e digiuno

La diocesi di Albenga-Imperia aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione che si terrà martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli ordinari ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”. La Presidenza della Cei ha accolto questo appello chiedendo a sua volta alle diocesi e alle parrocchie ed è stato chiesto di invitare tutti i fedeli, per il seguente martedì 17 ottobre, al digiuno e a un tempo di preghiera che ogni parrocchia potrà organizzare o durante la messa quotidiana o in un altro momento della giornata, ad esempio, con un rosario o con un tempo di adorazione. Domani, alle 17.30 nella cattedrale di san Michele ad Albenga, il vescovo Guglielmo Borghetti celebrerà la messa, mentre alle 21 presiederà l’adorazione eucaristica nella parrocchia della Sacra Famiglia ad Imperia. Alcune parrocchie della diocesi propongono di organizzare sempre per domani, l’adorazione eucaristica, alle 17 e/o alle 21, in modo da essere tutti spiritualmente riuniti in un’unica grande preghiera.