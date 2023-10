Gaza: appello di Welby (arcivescovo Canterbury) per ospedale anglicano Ahli, “ordine di evacuazione venga revocato”. “Stanno affrontando la catastrofe”

“Chiedo che l’ordine di evacuazione degli ospedali nel nord di Gaza venga revocato e che le strutture sanitarie, gli operatori sanitari, i pazienti e i civili siano protetti”. È l’appello dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, diffuso dalla Lambeth Palace ieri sera a seguito dell’attacco israeliano di sabato scorso all’ospedale anglicano Arab Ahli di Gaza. “L’ospedale Ahli è stato colpito ieri sera dal lancio di un razzo israeliano, con quattro membri del personale feriti nell’esplosione. Colpiti anche altri ospedali”, scrive l’arcivescovo anglicano. “Gli ospedali e i pazienti di Gaza sono in grave pericolo”, aggiunge l’arcivescovo. “I pazienti gravemente malati e feriti dell’ospedale Ahli gestito dagli anglicani – e di altre strutture sanitarie nel nord di Gaza – non possono essere evacuati in sicurezza. Stanno esaurendo le scorte mediche. Stanno affrontando la catastrofe”. “Gli attacchi terroristici malvagi e barbari contro gli israeliani da parte di Hamas sono stati un oltraggio blasfemo. Ma i civili di Gaza non sono responsabili dei crimini di Hamas. Per favore continuate a pregare per tutte le persone innocenti, israeliane e palestinesi, coinvolte nella terribile violenza in Terra Santa”, è l’appello del leader spirituale della Comunione Anglicana.