Attacco a Israele: card. Parolin a Tv2000, “disponibili a qualsiasi mediazione, faremo tutto il possibile”

“Noi siamo sempre disponibili a qualsiasi mediazione. Cerchiamo di fare tutto il possibile per trovare una soluzione a questa situazione”. Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, in un’intervista del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito agli sforzi per la pace in Medio Oriente. “Oggi ci troviamo in una situazione in cui il mondo – ha aggiunto il card. Parolin a margine delle celebrazioni per Papa San Pio X a Riese – è lacerato da conflitti crudelissimi come quello che sta avvenendo in Palestina e Israele”.

“Bisogna credere nella pace – ha sottolineato il card. Parolin a Tv2000 –, leggevo un articolo scritto nel 2003 dal cardinal Martini che veniva da quelle terre. Lui diceva: bisogna sradicare tutti gli idoli che sono dentro il nostro cuore e soprattutto, questo mi è molto piaciuto, sentire in carne propria la sofferenza degli altri. Finché non riusciremo a fare questo, non riusciremo neanche a costruire la pace”. “Quando ci faremo carico delle sofferenze e del dolore degli altri – ha concluso il card. Parolin – allora apriremo strade efficaci per la pace”.