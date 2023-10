Commissione Ue: ponte aereo con aiuti umanitari per la popolazione civile di Gaza

(Strasburgo) “Dopo il terribile attacco terroristico di Hamas contro Israele e le sue conseguenze, che hanno portato a una situazione umanitaria disastrosa per la popolazione di Gaza, l’Ue continua a intensificare la sua assistenza di emergenza al popolo palestinese”. Lo afferma una nota appena rilasciata dalla Commissione europea. L’Ue “sta ora lanciando un’operazione di ponte aereo umanitario composta da diversi voli verso l’Egitto per portare forniture salvavita alle organizzazioni umanitarie sul campo a Gaza”. I primi due voli avranno luogo questa settimana “e trasporteranno carichi umanitari dell’Unicef, tra cui articoli per alloggi, medicinali e kit igienici”. Questa operazione “faciliterà la fornitura di assistenza alle persone bisognose a Gaza. Ulteriori articoli di emergenza provenienti dalle scorte di emergenza dell’Ue sono disponibili e pronti per essere distribuiti ai nostri partner umanitari non appena richiesto”.