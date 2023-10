Abbazia Montecassino: domani i funerali dell’abate emerito Pietro Vittorelli

Verrà celebrata domani, martedì 17 ottobre, la messa esequiale per dom Pietro Vittorelli, abate emerito di Montecassino, morto venerdì scorso. A presiedere il rito, con inizio alle 16 nella basilica cattedrale di Montecassino, sarà l’attuale abate, dom Luca Fallica.

La camera ardente per dom Vittorelli sarà allestita presso l’Istituto di medicina Legale – Obitorio comunale (piazzale del Verano) in Roma, domani, dalle 9 alle 13.