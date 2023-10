Povertà: Montepulciano, la Sei Toscana regala buoni spesa alla Caritas diocesana

(Foto: diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza)

La Sei – Servizi ecologici integrati – Toscana ha donato buoni spesa alla Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza, che verranno utilizzati per le attività a favore delle persone fragili nei 15 comuni della diocesi. In particolare, i buoni andranno a sostenere le oltre 700 famiglie, sia italiane sia extracomunitarie, in accoglienza nelle strutture e abitazioni sul territorio coordinate dalla Caritas.”Un ringraziamento speciale al presidente Alessandro Fabbrini e a tutta Sei Toscana – spiega Giuliano Faralli, direttore della Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza – per la donazione dei buoni pasto”.

“Oggi – aggiunge – una delle emergenze che dobbiamo affrontare è quella alimentare. Molte famiglie non hanno più la possibilità di acquistare beni alimentari anche di prima necessità rinunciando ad una corretta e sana alimentazione. Questa è una vera emergenza sociale e i buoni pasto che ci sono stati donati sono uno strumento essenziale per essere accanto a chi è in difficoltà sociale ed economica”.