Diocesi: Caserta, il vescovo Lagnese ringrazia gli organizzatori del Festival Laudato si’. In 8 giorni 2.500 visitatori, coinvolti 36 istituti scolastici e 1.600 studenti

(Foto: diocesi di Caserta)

Duecento volontari, 2.500 visitatori in 8 giorni, 36 istituti scolastici di tutta la provincia coinvolti, 1.600 studenti, 24 laboratori, 12 esibizioni e mostre, 14 stand e 40 promotori in rappresentanza di altrettante associazioni. Sono i numeri del Festival Laudato si’, promosso dalla diocesi di Caserta nell’omonimo Campo Laudato si’, l’ex caserma Macrico. “L’obiettivo futuro – ha spiegato il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, ringraziando gli organizzatori del Festival – è quello di poter aprire il Campo Laudato si’ una volta a settimana per visite su prenotazione”. Il presule, che ha lanciato l’idea di aprire il Campo alla popolazione con il Festival e che ha deciso nel Te Deum del 2021 di farlo diventare il parco di tutti i casertani, ha voluto incontrare per ringraziarli di persona tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno permesso il “miracolo” del Festival Laudato si’. “Grazie di cuore per il lavoro che avete svolto – ha detto il vescovo agli organizzatori del Festival –, grazie per l’impegno e la disponibilità. Nemmeno noi immaginavamo il bello che abbiamo realizzato, adesso dobbiamo continuare a lavorare insieme”.