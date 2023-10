Attacco a Israele: Vittorio Veneto, domani al santuario basilica Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza momento diocesano di preghiera per la pace in Terra Santa

La Presidenza della Conferenza episcopale italiana ha deciso di promuovere una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione per la Terra Santa. La data scelta è martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”. Anche la diocesi di Vittorio Veneto aderisce a questa iniziativa. Martedì 17, alle 20.30, in santuario basilica Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza ci sarà un momento diocesano di preghiera insieme al vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo. “In questi giorni, resi gravi per tutto ciò che sta accadendo in Terra Santa, ci si rende ancor più consapevoli dell’urgenza di pregare per la pace nel mondo e per la pace nel cuore degli uomini”, si legge in una nota della diocesi. “Attraverso la preghiera del rosario, si affiderà all’intercessione di Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, la richiesta della pace per il mondo, che può venire solo dallo Spirito, dono del Principe della Pace”, conclude la nota.