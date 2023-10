Pellegrinaggi: Unitalsi, la sezione romana-laziale da domani a Lourdes

È in partenza domani, martedì 17 ottobre, il pellegrinaggio della sezione romana-laziale dell’Unitalsi a Lourdes, fino a sabato 21 ottobre. Circa mille i partecipanti, che si metteranno in viaggio da Roma e dalle sottosezioni locali del Lazio con un treno e due aerei accompagnati dal vescovo ausiliare di Roma, mons. Daniele Salera, che presiederà le celebrazioni nel santuario francese, dall’assistente spirituale regionale, don Gianni Toni, e 21 sacerdoti. La presidente della sezione romana-laziale, Preziosa Terrinoni, guiderà il coordinamento organizzativo.

Il tradizionale pellegrinaggio della sezione romana conclude la stagione dei viaggi dell’Unitalsi alla Grotta di Lourdes, poche settimane dopo il pellegrinaggio nazionale dell’associazione, al quale hanno partecipato più di 4mila persone. “Per l’Unitalsi romana-laziale – sottolinea la presidente, Preziosa Terrinoni – questo pellegrinaggio concluderà la stagione 2023 con Lourdes, ma stiamo già al lavoro nel pianificare tutte quelle attività che permetteranno di accogliere nella nostra Regione la Peregrinatio Mariae. L’effigie di Lourdes, infatti, sarà a Roma nel mese dicembre, in occasione dell’udienza che Papa Francesco ha concesso all’Unitalsi in Aula Nervi, giovedì 14 dicembre, per celebrare il 120° di fondazione. Sarà per tutti i nostri ammalati e volontari una grande festa, porteremo un po’ Lourdes nella Capitale e in tutta l’Italia”.