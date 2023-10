Unitalsi: la “Peregrinatio Mariae” fa tappa a Macerata. In serata messa presieduta da mons. Marconi e processione aux flambeaux

La “Peregrinatio Mariae” organizzata dall’Unitalsi per i 120 anni della sua fondazione fa tappa a Macerata, presso la chiesa di San Giovanni. L’accoglienza della statua di Maria SS. di Lourdes è prevista per le 12. Alle 16.30 verrà recitato il Rosario con i malati e a seguire l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi. Alle 19 il vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, presiederà la celebrazione eucaristica In serata, alle 21, il Rosario meditato e la fiaccolata per le vie del centro storico cittadino.