Attacco a Israele: mons. Moraglia (Venezia), “violenza, odio e atti di morte in Terra Santa” sono “grave ferita ed offesa che va contro l’uomo e contro Dio”

“Il crescere e il propagarsi della violenza, dell’odio e degli atti di morte in Terra Santa” rappresenta “una grave ferita ed offesa che va contro l’uomo e contro Dio”. Lo afferma il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, nel messaggio inviato a tutta la diocesi in occasione della Giornata nazionale di digiuno, astinenza e preghiera per la pace di domani.

“Carissimi – scrive Moraglia -, martedì 17 ottobre 2023 è in programma la Giornata di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione promossa e raccomandata dalla Conferenza episcopale italiana che, in comunione con i cristiani di Terra Santa, ha così raccolto le indicazioni del patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, il quale, a nome anche degli ordinari di quei territori, chiede alle comunità cristiane di incontrarsi ‘nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione'”. “Anche la nostra diocesi di Venezia si unisce volentieri e in modo convinto a questa iniziativa – prosegue il patriarca -. Invito quindi i parroci, le comunità parrocchiali e religiose, le associazioni e i movimenti ecclesiali ad accogliere tale richiesta – nelle forme e nelle modalità più congeniali – per affidare al Signore, nell’umile preghiera comune, le preoccupazioni e il dolore per il crescere e il propagarsi della violenza, dell’odio e degli atti di morte in Terra Santa. Tutto ciò rappresenta una grave ferita ed offesa che va contro l’uomo e contro Dio. Come ha detto ieri Papa Francesco all’Angelus: ‘Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre! La preghiera è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo e della guerra’”. “Con voi – conclude Moraglia – mi unisco a tale momento di preghiera: facciamo in modo che sia veramente un atto che coinvolge tutta la nostra Chiesa”.