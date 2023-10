Papa Francesco: Angelus, “Dio si propone, non si impone mai, è rispettoso della nostra libertà”

“Dio si propone, non si impone, mai”. Lo ha spiegato il Papa, durante l’Angelus di ieri in piazza San Pietro, al quale – secondo la Gendarmeria vaticana – hanno partecipato circa 22mila persone. Dio “ci chiama a stare con lui, lasciandoci la possibilità di accettare o non accettare”, ha detto Francesco sulla scorta del brano evangelico di ieri: “Non ci propone un rapporto di sudditanza, ma di paternità e di figliolanza, che necessariamente è condizionato dal nostro libero assenso”. “Dio è molto rispettoso della libertà”, ha sottolineato il Papa citando una frase di Sant’Agostino: “Dio, che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te”. “E non certo perché non ne abbia la capacità – è onnipotente! – ma perché, essendo amore, rispetta fino in fondo la nostra libertà”, ha commentato Francesco: “Ecco il dramma della storia: il ‘no’ a Dio”. “Quante volte non ci curiamo dell’invito di Dio perché intenti a pensare alle nostre cose!”, la denuncia del Papa: “Spesso si lotta per avere il proprio tempo libero, ma oggi Gesù ci invita a trovare il tempo che ci libera: quello da dedicare a Dio, che ci alleggerisce e risana il cuore, che accresce in noi la pace, la fiducia e la gioia, che ci salva dal male, dalla solitudine e dalla perdita di senso. Ne vale la pena, perché è bello stare con il Signore, fargli spazio. Dove? Nella Messa, nell’ascolto della Parola, nella preghiera e anche nella carità, perché aiutando chi è debole o povero, facendo compagnia a chi è solo, ascoltando chi chiede attenzione, consolando chi soffre, si sta con il Signore, che è presente in chi si trova nel bisogno”. “Tanti, però, pensano che queste cose siano perdite di tempo, e così si chiudono nel loro mondo privato; ed è triste”, il grido d’allarme del Papa: “E questo genera tristezza. Quanti cuori tristi! Per questo, perché chiusi. Chiediamoci allora: io, come rispondo agli inviti di Dio? Che spazio gli do nelle mie giornate? La qualità della mia vita dipende dai miei affari e dal mio tempo libero o dall’amore per il Signore e per i fratelli, soprattutto per i più bisognosi?”.