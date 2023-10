Attacco a Israele: Sassari, domani l’adorazione eucaristica per la pace in cattedrale

La comunità diocesana di Sassari aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione che si svolgerà martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa: alle 19.30 nella cattedrale di San Nicola è in programma l’adorazione eucaristica.

In un momento di grande dolore e forte preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente, l’invito della Presidenza della Cei è rivolto alle comunità diocesane perché aderiscano all’iniziativa. Nel frattempo ieri, domenica 15 ottobre, in tutte le celebrazioni eucaristiche, è stata adottata questa intenzione: “Padre misericordioso e forte: ‘tu non sei un Dio di disordine, ma di pace’. Spegni nella Terra Santa l’odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l’amore, la concordia e la pace. Preghiamo”.