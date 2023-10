Religiosi: Usg e Uisg, dal 22 al 24 novembre la 100ª assemblea dei superiori e superiore generali sulla “Sinodalità”

(Foto archivio)

“Sinodalità. Un rinnovato appello alla profezia della speranza” è il tema della 100ª assemblea dell’Unione superiori generali (Usg) che si terrà dal 22 al 24 novembre alla Fraterna Domus in forma congiunta con l’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg). L’incontro si terrà a circa un mese dalla conclusione della prima sessione del Sinodo sulla sinodalità, che è in corso in Vaticano, e offrirà l’occasione di un confronto dell’esperienza vissuta. La mattinata del mercoledì, infatti, è previsto un dialogo tra tre partecipanti Uisg-Usg al Sinodo e l’interazione con l’assemblea; nel pomeriggio, quattro partecipanti al Sinodo condivideranno le loro riflessioni sulle principali questioni che hanno affrontato durante i lavori sinodali e altri tre partecipanti si interrogheranno sulle prospettive aperte per la vita consacrata. Giovedì mattina è in programma l’udienza con Papa Francesco cui seguirà, nel pomeriggio una confronto per gruppi sui “segni di speranza” nella società e nella Chiesa.