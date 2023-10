Attacco a Israele: diocesi Casale Monferrato, domani in cattedrale adorazione eucaristica e messa per la Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace

Anche la Chiesa diocesana di Casale Monferrato aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione indetta dalla Presidenza della Cei per domani, martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”.

Dalle 14.30, nella cappella di Sant’Evasio in cattedrale, verrà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione eucaristica individuale dei fedeli. Alle 17.30, sempre in cattedrale, verrà poi celebrata la messa per la pace.