Comunità Laudato si’: mons. Pompili (Verona), “non serve solo una semplice transizione ecologica, ma una conversione ecologica”

“Dobbiamo raddoppiare l’impegno, a partire dalla nostra consapevolezza, guardandoci dall’idea che, in fondo, non sia poi successo niente di così tanto sconvolgente; si tratta quindi prima di fare una conversione mentale e allo stesso tempo di tipo concreto, che riguarda i nostri stili di vita”. Lo ha detto il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, salutando i partecipanti al Forum delle Comunità Laudato si’, sottolineando che giunti a questo punto “non è tanto questione di mettere in gioco una semplice transizione ecologica, ma una conversione ecologica: transizione è riduttivo e banale, ma qui siamo davanti a qualcosa di sfidante e nel tempo ancora più urgente”.

Il presule ha poi proposto le parole dello scrittore uruguayano Eduardo Galeano: “L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi e si allontana di due passi. Cammino dieci passi e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E allora a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare”.