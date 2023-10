Facendo propria la proposta della Presidenza della Cei, che ha promosso per martedì 17 ottobre una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente, la Chiesa diocesana di Tortona si ritroverà nella serata di domani in cattedrale per una veglia di preghiera che prenderà il via alle 21.