Attacco a Israele: diocesi Siracusa, adorazione eucaristica e rosario per la pace

Accogliendo l’invito rivolto dalla Conferenza episcopale italiana alle diocesi e l’appello del patriarca latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa, l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto invita tutte le parrocchie, le comunità religiose, i movimenti e le associazioni a unirsi domani, martedì 17 ottobre, in una giornata di digiuno, astinenza e preghiera.

L’arcivescovo chiede che in ogni comunità sia curata l’adorazione eucaristica e la recita del rosario. Mons. Lomanto guiderà la preghiera di adorazione eucaristica alle 21 nella chiesa di Santa Maria della Concezione in Siracusa.