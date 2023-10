Attacco a Israele: Savona-Noli, varie iniziative in diocesi domani per pregare per la pace in Terra Santa

Martedì 17 ottobre, a Savona, nella chiesa San Giovanni Battista l’omonima parrocchia invita la cittadinanza a partecipare alla preghiera per la pace in Terra Santa: si inizierà alle ore 17,30 con l’adorazione eucaristica, seguita alle 18 dal rosario e alle 18,30 dalla messa. Le Carmelitane Scalze del Monastero Santa Teresa, in via Firenze, pregheranno con una giornata di digiuno e adorazione del Santissimo Sacramento dalle ore 8 alle 21. L’associazione Rinnovamento nello Spirito Santo si ritroverà per lo stesso motivo alle 17 nella chiesa Santissima Trinità in Chiavella. La Comunità di Sant’Egidio propone una serata di riflessione alle 20,30 nella chiesa Sant’Andrea Apostolo, che coinciderà con il consueto incontro per la pace del terzo martedì di ogni mese.

“Tali iniziative rispondono agli appelli del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, e del card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana”, ricorda una nota della diocesi di Savona-Noli. “A nome di tutti gli ordinari di Terra Santa invito tutte le parrocchie e comunità religiose ad una giornata di digiuno e preghiera per la pace e la riconciliazione. Chiediamo che il 17 ottobre tutti facciano un giorno di digiuno, astinenza e preghiera e si organizzino momenti di preghiera con adorazione eucaristica e il rosario alla Vergine Santissima”, scrive il card. Pizzaballa.

“In questo momento così tragico per la Terra Santa facciamo nostre le parole del card. Pizzaballa – gli fa eco il card. Zuppi in una nota -. La Presidenza della Cei ha deciso di promuovere una giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione. La data scelta è il 17 ottobre in comunione con i cristiani di Terra Santa e secondo le indicazioni del patriarca”.