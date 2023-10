Attacco a Israele: diocesi Massa Carrara, l’invito di mons. Vaccari alla Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace. “Nessun popolo esce vincitore da una guerra”

“Nessun popolo esce vincitore da una guerra, mentre la via del dialogo e della riconciliazione conduce, seppur con fatica, alla conquista della pace”. Lo ricorda il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, nella lettera con cui invita la comunità diocesana a partecipare alla Giornata di preghiera, digiuno e astinenza per la pace. “Di fronte al dolore e allo sgomento per quanto sta succedendo alle popolazioni del Medio Oriente, ci uniamo all’iniziativa promossa dall’Assemblea degli ordinari cattolici della Terra Santa, cui è seguita l’adesione dei vescovi italiani, per una giornata di preghiera, digiuno e astinenza per la pace e la riconciliazione da celebrare per martedì 17 ottobre”, ha scritto il presule, invitando “le comunità parrocchiali a riunirsi nei vicariati per vivere un momento di preghiera in sostituzione della cena, in comunione coi cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi ‘nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione’”.

Momenti di preghiera sono programmati nella serata di domani alle 21: il vicariato di Massa si ritroverà in cattedrale, quello di Carrara in duomo; quello di Aulla nell’abbazia di San Caprasio, quello di Fivizzano al santuario della B.V. dell’Adorazione mentre quelli di Pontremoli e Villafranca nella concattedrale.