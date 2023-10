Attacco a Israele: diocesi Biella, domani messa in cattedrale con mons. Farinella per la Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace

Anche la diocesi di Biella aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione indetta dalla Presidenza della Cei per domani, martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”.

Durante tutta la giornata, nella cattedrale di Santo Stefano, sono in programma diversi appuntamenti: alle 7.10 Lodi mattutine seguite alle 7.30 dalla messa; alle 12 l’Ora media con l’inizio dell’adorazione eucaristica silenziosa che si concluderà alle 13.30 con la benedizione eucaristica; alle 17.45 la recita del Rosario, a cui farà seguito alle 18.15 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella.