Papa Francesco: a Forum Comunità Laudato si’, “i veri cambiamenti vanno dal basso in alto”

“I veri cambiamenti vanno dal basso in alto, aiutati dalle forze dall’alto, ma dal basso in alto, se non c’è questo movimento, tu non cambierai niente nella vita”. Lo scrive Papa Francesco nel suo messaggio in occasione del Forum delle Comunità Laudato si’. Spiegando il perché “all’aggiornamento” della Laudato si’, il Pontefice ha aggiunto: “Per esempio sono passati tanti Cop, quella la scrissi prima del Cop di Parigi, che è stato il più bello… dopo di quello tutto è andato indietro, quasi senza qualità. Ho pensato di dire che questi Cop non sono andati bene, non hanno dato quello di cui avevamo bisogno. E poi ci sono alcune nuove cose da aggiustare. E poi vedere che se un’altra volta non diamo il passo ci mangeranno i leoni, perché è un momento difficile, molto difficile. Dobbiamo prendere coscienza di questo. Mi diceva uno degli scienziati più importanti dell’Italia: ‘Io non voglio che mia nipotina, che è nata l’altro ieri, viva entro trent’anni in un mondo invivibile’. E così sono le cose, dobbiamo prendere coscienza”.