Pio X: oggi e domani “statio” dell’urna a Padova. Domani sera preghiera per la pace in Terra Santa

Dopo la “statio” nella diocesi di Treviso, oggi e domani la peregrinatio dell’urna con le spoglie mortali di san Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, fa tappa a Padova dove il giovane Sarto è stato alunno del seminario vescovile dal 1850 al 1858. L’urna è già stata collocata al centro della basilica cattedrale dove questa mattina sono iniziate le celebrazioni con la messa alle 7.30, presieduta da mons. Raffaele Gobbi, rettore del Seminario vescovile. A seguire, alle 8.15 il vescovo Claudio Cipolla ha presieduto la preghiera delle Lodi cui è seguito un primo gesto di omaggio alle reliquie.

Nel pomeriggio, alle 16.30, in sala Pio X del Seminario vescovile mons. Stefano Dal Santo, direttore dell’Archivio storico diocesano, della Biblioteca capitolare e docente di Storia della Chiesa, proporrà una conversazione storica dal titolo “‘Gli otto anni più belli della mia vita’. Giuseppe Sarto – Pio X e il Seminario di Padova (1850-1858)”. Alle 19 il vescovo Cipolla presiederà l’Eucaristia in cattedrale, dove alle 21 verrà proposta una meditazione spirituale in memoria di san Pio X, papa, dal titolo Ignis ardens.

Domani alle 7.30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Cipolla che poi alle 8.15 guiderà la preghiera delle Lodi e alle 18 i Vespri con il saluto alle reliquie che prenderanno la strada per Venezia, dove sosteranno fino al 22 ottobre. La preghiera del Vespro di domani risponderà anche all’appello giunto dal patriarca di Gerusalemme dei Latini e presidente dell’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa card. Pierbattista Pizzaballa, di pregare in quel giorno coralmente per la pace. Lo stesso papa Pio X, il 2 agosto 1914 scrisse una breve esortazione – Ad universos orbis catholicos (A tutti i cattolici della terra) – per pregare per la pace, a ridosso dello scoppio della prima guerra mondiale.

Durante le due giornate la cattedrale di Padova rimarrà aperta per permettere a chiunque di rendere omaggio al “papa veneto” e saranno disponibili opuscoli informativi su san Pio X e una scheda per la preghiera personale. Garantiti i servizi di accoglienza e di sorveglianza grazie alla disponibilità di volontari e delle Forze dell’ordine e il supporto sanitario con il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) – Gruppo di Padova.