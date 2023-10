Diocesi: Savona, approvata la seconda parte del Liber Sinodalis

Con l’approvazione della seconda parte della bozza del Liber Sinodalis è scattato il “conto alla rovescia” per il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando”: nelle tre ultime sessioni, a novembre e gennaio, si voterà la stesura del testo definitivo e degli emendamenti che saranno presentati, in modo da arrivare alla conclusione, il 17 marzo, con la presentazione del Libro alla vigilia della festa di Nostra Signora di Misericordia. All’undicesima assemblea, svoltasi il 13 e 14 ottobre nel Seminario vescovile, l’ultima articolata in due giornate, hanno partecipato in media 55 sinodali sugli 84 rimasti dopo la scrematura decisa in estate.

Il vescovo Calogero Marino ha precisato che nella redazione del Liber Sinodalis sarà aggiunto un capitolo introduttivo sulla storia e la configurazione attuale della diocesi di Savona-Noli e che il libro rifletterà l’ossatura dell’“Indice” che lo stesso presule aveva proposto come stella polare del lavoro delle commissioni. Ha inoltre precisato quali saranno alcuni passi successivi al Sinodo: la riforma della Curia, la revisione delle parrocchie e del territorio (probabile la nascita di “zone”), la seconda visita pastorale alla diocesi, il rinnovamento del proprio liturgico di Savona-Noli (fermo agli anni ’70) e la riscrittura del regolamento della Caritas diocesana.