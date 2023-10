Ue: 3,5 milioni di euro per aiuti umanitari in risposta al terremoto in Afghanistan

A seguito del terremoto che ha colpito l’Afghanistan occidentale questo fine settimana, l’Ue fornirà aiuti umanitari di emergenza iniziali per un valore iniziale di 3,5 milioni di euro “per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione colpita”. Di questa somma, precisa un comunicato emesso a Bruxelles, 2,5 milioni di euro andranno ai partner umanitari che già svolgono operazioni di soccorso sul posto. Inoltre, l’Ue “offre aiuti in natura provenienti dalle proprie scorte umanitarie a Dubai, attraverso la capacità europea di risposta umanitaria, per un valore di 1 milione di euro. Kit di alloggio, tende invernali, kit igienici e altre forniture sono a disposizione dei nostri partner umanitari, a seconda delle loro esigenze sul campo, e sono pronti per la consegna tramite un nuovo volo dal ponte aereo umanitario”. Finora sono già stati organizzati 31 voli tramite questo ponte aereo, l’ultimo dei quali arrivato il 7 ottobre. “Questo nuovo aiuto si aggiunge agli 89 milioni di euro di aiuti umanitari già stanziati nel 2023 alle organizzazioni umanitarie del Paese”. Gli aiuti umanitari dell’Unione europea in Afghanistan vengono forniti “solo attraverso i nostri partner umanitari sul campo”.