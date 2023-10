Attacco a Israele: appello dell’Ucoii alle comunità islamiche italiane “a pregare affinché una giusta pace possa finalmente regnare in Medio Oriente”

“Facciamo appello a tutte le comunità islamiche italiane a pregare affinché una giusta pace possa finalmente regnare in Medio Oriente”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ucoii, l’Unione delle Comunità islamiche in Italia, che sta seguendo “con dolore e profonda angoscia ciò che accade in Terra Santa”. “Davanti a questa nuova escalation – scrive l’Ucoii – è necessario che la Politica Internazionale si assuma le sue responsabilità affrontando il conflitto in maniera seria ed equilibrata. L’Ucoii esprime la propria solidarietà alla popolazione civile e auspichiamo che vengano tutelati tutti i luoghi sacri”.