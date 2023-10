Croazia: esperti del Vicariato di Roma in visita alla diocesi di Sisak. Consulenza per la ricostruzione della cattedrale colpita dal terremoto

(Foto diocesi di Sisak)

Dall’8 al 10 ottobre Giuseppe Midili, direttore dell’Ufficio liturgico del Vicariato di Roma, e Marco Riso, professore presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, hanno visitato la diocesi di Sisak su invito del vescovo locale mons. Vlado Kosic. I due esperti sono stati chiamati per dare un consulto sul restauro e la decorazione della cattedrale di Sisak, colpita dal terremoto nel 2020, specialmente per quanto riguarda lo spazio liturgico. All’incontro svoltosi il 9 ottobre hanno partecipato l’architetto Ivana Miletic, il supervisore del progetto di ristrutturazione della cattedrale Juraj Pojatina, l’imprenditore Davor Vrbanek, il responsabile dell’Ufficio liturgico della diocesi don Hrvoje Zovco e la direttrice dell’Ufficio culturale Spomenka Juric. Ai due professori italiani è stata presentata la situazione attuale dopo il terremoto e il procedimento della ricostruzione. Guidati dai criteri dell’archeologia, dell’architettura, della teologia e della liturgia, il prof. Midili e l’architetto Riso hanno dato proposte concrete e possibili soluzioni per i passi da seguire con orientamenti, indicazioni e norme liturgiche. È stato inoltre convenuto che continueranno a seguire il progetto di restauro e decorazione con la loro consulenza. Siccome la cattedrale prima dell’istituzione della diocesi di Sisak ha funzionato come chiesa parrocchiale, è stato deciso che lo spazio liturgico dovrebbe riflettere fedelmente la sua dimensione celebrativa, catechetica e storica dopo la ristrutturazione. Al termine della visita, Midili e Riso insieme al vescovo hanno visitato le altre chiese in cui si svolgono lavori nella diocesi di Sisak.