Salute mentale: un video del Consorzio Farsi Prossimo di Milano con la voce narrante del comico Franz

Si celebra oggi, 10 ottobre, la Giornata mondiale per la salute mentale. Per l’occasione il Consorzio Farsi Prossimo promuove un video “per combattere i pregiudizi che ancora circondano le malattie mentali e le persone che ne soffrono, e per raccontare che non se ne esce da soli, ma c’è bisogno di aiuto”. L’immagine utilizzata “è quella di un buco in cui la persona con un disagio mentale si chiude, ma dal buco si può uscire, o almeno provare a ‘tenere la testa fuori’: non lo si fa da soli, ma con il supporto di operatori, professionisti e reti del territorio che lavorano insieme per sostenere la persona in difficoltà”, spiega un comunicato. Nel video alcuni operatori e responsabili delle cooperative che in Consorzio Farsi Prossimo si occupano di salute mentale prestano la loro voce ai personaggi cartoon che, come una piramide, sostengono la persona che soffre, aiutandola a tenere la testa fuori dal buco. I tre personaggi raccontano rispettivamente il lavoro del Consorzio Farsi Prossimo, degli professionisti delle singole cooperative che operano quotidianamente sul campo accanto alle persone, e della società civile: istituzioni, associazioni, aziende, realtà del territorio la cui collaborazione e amicizia è importante per consentire alle persone che stanno affrontando il loro disagio a riprendere contatto con la realtà e ritrovare una propria quotidianità”. Testimonial d’eccezione nel video è Francesco Villa, noto come Franz del duo comico Ale e Franz, da tempo amico delle comunità di psichiatria Mizar – gestite dalla cooperativa Filo di Arianna – che ha prestato la sua voce come narratore.