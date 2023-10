Settimanali cattolici: Raffaele Iaria confermato delegato per i giornali esteri della Fisc

Raffaele Iaria è stato confermato alla guida della delegazione Estero della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc). Redattore del mensile Migranti-Press, Iaria continuerà a rappresentare i giornali di lingua italiana diffusi all’estero aderenti alla Federazione. L’elezione è avvenuta all’unanimità dall’assemblea delle sei testate diffuse in Europa. Il delegato ha ringraziato i “colleghi che hanno posto nuovamente fiducia nel sottoscritto” ed ha sottolineato il ruolo dei giornali italiani all’estero che hanno bisogno oggi di una maggiore collaborazione con i giornali aderenti alla Fisc in termini di articoli ma anche di sostegno per non essere marginali visto il ruolo che ricoprono: sono giornali che raccontano la vita di un ‘territorio’ che è quello dove vivono milioni di persone con in tasca un documento che attesta la cittadinanza italiana: circa 6milioni. Uomini e donne che non possiamo dimenticare”.