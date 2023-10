Ue: domani presentazione a Firenze del manifesto per un “federalismo pragmatico e graduale” con 32 firme di politici e accademici

“L’Unione europea nel tempo di una nuova Guerra fredda”: si intitola così un manifesto redatto da un gruppo di 32 personaggi politici, accademici e personaggi pubblici e che guarda all’oggi dell’Ue e alle prossime elezioni europee di giugno. Il testo lancia un appello per “un nuovo contratto politico”, verso un sistema europeo che si regga su un “federalismo pragmatico e graduale”, con la proposta di alcuni punti chiave: fisco, finanza, sistema industriale, mercato unico, istruzione, difesa e sicurezza. Il manifesto sarà lanciato ufficialmente domani, 11 ottobre, in un evento al centro Robert Schuman dell’Istituto universitario europeo di Firenze (lo si può seguire anche in streaming). Prenderanno la parola al dibattito sulle sfide future per l’Europa il presidente dell’Iue Renaud Dehousse, Tommaso Padoa Schioppa, Marco Buti, l’ex primo ministro Giuliano Amato, la deputata del Parlamento europeo Danuta Hübner, l’economista Marcello Messori e la politologa Daniela Schwarzer. Il manifesto è stato pubblicato lo scorso 4 ottobre. Può essere letto e sottoscritto a questo link.