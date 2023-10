Diocesi: Trento, domani si presenta “Le ragioni della speranza” di don Cristofaro

Uno degli scrittori cattolici più letti e degli youtuber più seguiti in Italia, il prete calabrese don Francesco Cristofaro, sarà a Trento mercoledì 11 ottobre, alle 17.30, presso l’aula magna del Polo culturale diocesano “Vigilianum” (via Endrici 14), per un incontro promosso da Vita Trentina Editrice e dall’Area Testimonianza e Impegno Sociale della diocesi, dal titolo “Le ragioni della speranza”.

Don Cristofaro, in dialogo con il direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta, porterà la sua forte testimonianza di sacerdote che – dopo aver sperimentato nella giovinezza la malattia e la disabilità – ha fatto dell’annuncio della speranza cristiana la sua vocazione specifica. Originario di Catanzaro, parroco di Santa Maria Assunta nel Comune di Simeri Crichi, don Francesco riproporrà i temi del suo ultimo lavoro “La speranza che cerchi” (edizioni BUR) e le riflessioni già offerte in rubriche televisive e radiofoniche e sul suo canale YouTube, a partire dal periodo della pandemia.