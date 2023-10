Consiglio d’Europa: nasce una “piattaforma” per sostenere l’opposizione democratica russa

Nascerà una “piattaforma di contatto ricorrente” per il dialogo con i rappresentanti delle forze di opposizione democratica russa, su iniziativa dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce). L’obiettivo spiegato dal presidente dell’Apce Tiny Kox è “aiutare a sviluppare proposte e a far crescere idee per la futura trasformazione democratica della Russia in tale in modo che il Paese non rappresenti più una minaccia per i suoi vicini e per il diritto internazionale, nonché per i suoi cittadini”. L’obiettivo condiviso è “raggiungere una pace sostenibile per l’Ucraina, ripristinare la sua integrità territoriale e garantire la piena responsabilità della Russia per i suoi crimini di guerra e aggressioni”, dice la nota stampa. La piattaforma vorrebbe sostenere anche “quei coraggiosi russi che condividono i nostri valori”, affinché non si sentano abbandonati e possano contare sul sostegno dell’organismo internazionale. La notizia è stata data oggi, al termine di un incontro pubblico, a margine della seconda giornata di lavori dell’Assemblea a Strasburgo. Tra gli intervenuti all’audizione Natalia Arno, presidente della Fondazione Russia Libera, Gennady Gudkov, ex deputato della Duma di Stato e presidente di “Per una Russia libera”, Sergei Guriev, Mikhail Khodorkovsky e Sergey Aleksashenko, del Comitato russo contro la guerra, Evgenia Kara-Murza, moglie del leader dell’opposizione russa Vladimir Kara-Murza, la politologa Ekaterina Shulman.