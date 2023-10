Attacco a Israele: Patriarchi Chiese orientali, “invito alla calma e al rispetto dei diritti umani”

(Foto Patriarcato caldeo)

Incontro, ieri sera a Roma, dei patriarchi delle Chiese orientali presenti al Sinodo in corso in Vaticano. Su invito del patriarca maronita, card. Boutros Bechara Rai, erano presenti il card. Louis Raphael Sako, patriarca caldeo, quello copto cattolico, Ibrahim Isaac Sidrak, il siro cattolico Ignatius Youssif III Younan e l’armeno Raphael Minassian. Al centro del colloquio, secondo quanto si apprende dal Patriarcato caldeo, “la vita dei cristiani in Iraq, Siria e Libano, la situazione nel Nagorno-Karabakh, il conflitto tra palestinesi e Israele”. I patriarchi hanno espresso “solidarietà alle famiglie dei defunti, dei feriti e degli sfollati e hanno invitato alla calma, alla pace e al rispetto dei diritti umani”.