Attacco a Israele: Custodia, ai conventi “provvedere a un po’ di approvvigionamento di cibo in caso di chiusura dei supermercati”

Il Comando del Fronte Interno israeliano ha raccomandato “ai residenti in tutto il paese di accumulare cibo secco o cibo in scatole e acqua sufficiente per tre giorni”. Dal pomeriggio di ieri “si nota grande scarsità nei supermercati di vari prodotti elementari incluse uova, formaggio e burro”. È quanto si legge in una nota odierna della Custodia di Terra Santa che aggiorna i frati sulla situazione in corso dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso contro Israele. “Senza creare allarmismi – si legge nel testo – preghiamo i vari conventi di provvedere ad un po’ di approvvigionamento in caso chiudessero i supermercati o venissero a mancare i prodotti”. “Restano valide anche oggi, 10 ottobre, le indicazioni emanate a norma della dichiarazione dello Stato di Emergenza Civile, con le stesse limitazioni nelle zone fino a 80 km dalla frontiera con Gaza (in Custodia, Giaffa, Ramleh e tutte la parti di Gerusalemme). A queste zone – prosegue la nota della Custodia – si aggiunge anche la zona del Golan e delle località vicine alla frontiera con il Libano. Gli assembramenti sono consentiti in gruppi di 10 persone in aree aperte e 50 in aree chiuse. Lavoro permesso solo in luoghi che hanno a disposizione spazi protetti a norma di legge che sono accessibili per tutti gli impiegati in un massimo di 90 secondi. Nelle zone indicate sopra gli uffici governativi e le banche sono chiusi al pubblico salve certe eccezioni. L’Aeroporto Internazionale Ben Gurion è stato colpito direttamente ieri. Pertanto, tanti voli sono stati cancellati. Varie compagnie aeree hanno cancellato i voli diretti verso Tel Aviv. Nei voli di partenza ci sono tanti ritardi e varie cancellazioni. Si consiglia verificare nel sito dell’aeroporto tramite il seguente link: Flight Board (https://www.iaa.gov.il/). Sospese ancora per oggi le attività scolastiche. Le frontiere con la Giordania sono state aperte ieri. Le corti e i tribunali – conclude la nota – funzionano solo per cause urgentissime”.