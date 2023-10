Armenia: Unicef, oltre 30.000 bambini rifugiati arrivati nel paese in due settimane

(foto: Unicef)

Secondo le notizie degli operatori sociali supportati dall’Unicef che stanno fornendo cure specialistiche ai bambini e alle famiglie che hanno lasciato le proprie case nelle ultime settimane, i bambini rifugiati che arrivano in Armenia mostrano segni di grave stress psicologico. Gli operatori sociali che lavorano in due spazi sicuri che l’Unicef ha realizzato con i partner a Goris, che possono accogliere fino a 300 bambini ogni giorno, hanno riportato che i bambini stanno lottando con intense sensazioni di tristezza, ansia, paura e rabbia che manifestano in incubi, bagnando il letto e piangendo inconsolabilmente. Altri si sono chiusi e sono diventati distaccati, incapaci di esprimere emozioni o di entrare in contatto con la situazione circostante. Più di 30.000 bambini di etnia armena sono arrivati in Armenia dall’escalation di violenze nelle loro comunità di origine due settimane fa. Oltre allo sfollamento, i bambini che arrivano in Armenia non hanno potuto accedere a istruzione di qualità in modo continuativo e hanno vissuto in ambienti non sicuri, con le famiglie che hanno riferito la paura di attacchi. “Stiamo vedendo la portata di ciò che questi bambini hanno sofferto. Sfollamento e ostilità, aggravate da deprivazione hanno distrutto la loro salute mentale, fisica e il benessere psicologico. Senza un sostegno duraturo, i bambini rischiano di subire gli effetti di questi eventi profondamente stressanti per anni a venire,” ha dichiarato Christine Weigand, rappresentante dell’Unicef in Armenia. “In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l’Unicef chiede investimenti adeguati per supportare la salute mentale e psicosociale dei bambini attraverso i sistemi sanitari, di protezione dei bambini e scolastici. Questo è ugualmente importante non solo in termini di identificazione precoce e supporto immediato ma anche ma anche a lungo termine, poiché le famiglie continueranno ad affrontare perdita e stress post-traumatico”. L’Unicef è sul campo, al lavoro con il governo dell’Armenia e altri partner per aiutare i bambini rifugiati ad accedere alle cure e al supporto di cui hanno bisogno per superare le sfide che hanno affrontato. Sta formando e supportando gli operatori in prima linea per fornire primo soccorso psicologico e supporto psicosociale. Insieme al Ministero della Salute, ha formato team pediatrici mobili per consentire una più ampia diffusione in tutto il Paese al fine di garantire screening per identificare e rispondere ai bisogni di salute mentale.

L’Unicef ha lanciato un appello di 12,6 milioni di dollari per fornire servizi essenziali che includono istruzione, sanità, protezione dei bambini, acqua, nutrizione e servizi igienici per i primi sei mesi.