Legge di bilancio: Bordignon (Forum famiglie), “fisco più equo per le famiglie per rilanciare la natalità”

“Ci auguriamo che il pilastro della natalità che il ministro Giorgetti, ancora oggi, si è impegnato ad inserire in Finanziaria sia poderoso e inizi un percorso che abbia uno sviluppo organico in tutta la legislatura”. Questo il commento di Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari. “Auspichiamo che l’attuazione della prima fase della riforma fiscale, prevista dalla legge delega, contenga già un avvio della riforma del fisco che riconosca, finalmente, la composizione dei nuclei familiari per definire i livelli di contribuzione”, prosegue Bordignon, secondo cui “serve un segnale preciso: splitting coniugale, quoziente familiare alla francese o fattore famiglia fiscale per noi al momento sono tutte strade buone verso una maggiore equità ed un rilancio della natalità”. “È poi necessario far decollare l’Assegno unico – aggiunge – rendendolo più ricco e quindi più appetibile. Non possiamo essere soddisfatti che in un anno restino risorse non assegnate come avverrà per quasi 1,5 miliardi nel corso del 2023. Dobbiamo anche incrementare le quote per i secondi e i terzi figli per sostenere le famiglie italiane che vorrebbero un secondo figlio ma che sono costrette e desistere per gli ingenti costi della vita”. Guardando oltre la manovra finanziaria, secondo il presidente del Forum delle associazioni familiari “serve ancora di più: servizi per la prima infanzia e il caregiving, conciliazione famiglia e lavoro, anticipazione delle autonomie dei giovani, lavoro femminile più remunerato e stabilizzato. Serve in sostanza ridare stima e speranza alle famiglie”.