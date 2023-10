Attacco a Israele: Custodia Terra Santa, invito a pregare e digiunare per la pace

(Foto ANSA/SIR)

In una nota diffusa oggi, la Custodia di Terra Santa invita tutti i fedeli a “pregare e digiunare per la pace”, seguendo l’appello di Papa Francesco all’Angelus di domenica scorsa. “Nei santuari da noi custoditi – si legge nella nota – le nostre fraternità pregano per tutte le vittime, specialmente i civili e gli ostaggi, e per i loro familiari. Preghiamo perché nei cuori si spengano l’odio, la rabbia e la paura che generano la violenza. Preghiamo perché la comunità internazionale favorisca iniziative di mediazione e di pace nella tutela specialmente dei civili. In questa situazione, pur con prudenza, le nostre fraternità continuano a prendersi cura dei fedeli locali e dei gruppi di pellegrini rimasti bloccati nel Paese”. Nella nota si invita espressamente a “sospendere i pellegrinaggi e attendere che la situazione sia nuovamente sicura”, continuando a “confidare nel Signore, ben sapendo che la nostra vita è custodita da Lui”.