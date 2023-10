Media: Milano, corso di aggiornamento “Giornalismo e religioni” promosso da Istituto superiore di scienze religiose

L’Istituto superiore di scienze religiose di Milano propone nell’anno accademico 2023-2024 il corso di aggiornamento “Giornalismo e religioni”, che sarà possibile seguire online e in presenza presso la sede dell’Istituto (via Cavalieri del Santo Sepolcro 3). Il corso, della durata di 20 ore, intende approfondire il tema del giornalismo che si occupa delle religioni. Docenti: Cristina Uguccioni, giornalista professionista, e, con due ore di lezione ciascuno: Fabrizio Mastrofini, giornalista professionista, Pierangelo Sequeri, teologo, Mariapia Veladiano, scrittrice. Gli obiettivi principali del corso, dichiarati dagli organizzatori, sono: “offrire una formazione teorica e tecnica in materia di informazione religiosa a quanti, a vario titolo, lavorano nell’ambito della comunicazione; proporre agli insegnanti di religione e di altri ambiti disciplinari alcune competenze specifiche, anche tecniche, per affrontare sotto diversi aspetti il tema della informazione relativa alle diverse religioni”. A questo scopo “saranno presi in esame argomenti quali, ad esempio: i doveri e le peculiarità del buon giornalista, la ricerca delle notizie religiose, le fonti per le diverse religioni, come la scuola aiuta a capire le notizie religiose, il corretto uso del linguaggio, notizie religiose e social media, notizie religiose e fake news, i modi per relazionarsi con i media”. Il corso si rivolge a docenti di religione e di altri ambiti disciplinari, laureati in scienze della comunicazione, giornalisti che operano nei media (giornali, radio, tv, web), operatori della comunicazione impegnati in uffici stampa, in associazioni/fondazioni/enti, operatori della comunicazione parrocchiale e diocesana, blogger, persone interessate all’argomento. Le lezioni saranno in presenza e online al sabato mattina dalle 9.30 alle 11.10. La registrazione di ogni lezione resterà a disposizione degli iscritti per una settimana. Calendario: 24 febbraio 2024; 2 – 9 – 16 – 23 marzo; 13 – 20 aprile; 4 – 11 – 18 maggio.

Costo: 100 euro. Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.issrmilano.it/ – segreteria@issr.it. Codice identificativo sulla piattaforma Sofia del Miur: 84357.