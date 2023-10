Diocesi: Issr Benevento, al via oggi corso on line su tutela minori tenuto da don Di Noto

L’Istituto superiore di scienze religiose “Giuseppe Moscati” di Benevento propone, a partire da oggi pomeriggio, alle 17,30, un corso on line sulla tutela dei minori tenuto da don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter, noto per la sua lotta contro la pedofilia e la tutela dell’infanzia in Italia e nel mondo. Gli incontri si terranno ogni martedì dalle 17.30 alle 19 presso l’Issr di Benevento e online (24 ore) e avranno come filo conduttore appunto il tema della tutela dei minori. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 24 gennaio e vedranno la partecipazione anche di altri esperti oltre a don Di Noto.

La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione al corso è possibile inviare una mail a segreteria@issrbn.it o scrivere via WhatsApp al 328 183 5632.